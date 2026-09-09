Shelton upsets Alcaraz in latest U.S. Open finish to reach semifinals

Ben Shelton sizzled in a 146-mph ace to upset Carlos Alcaraz in a quarterfinal at 3:33 a.m. EDT Wednesday for the latest finish in U.
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