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Царьград

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Тайны "ангела смерти": Швейцария раскрыла секретное досье на нациста Менгеле

Тайны "ангела смерти": Швейцария раскрыла секретное досье на нациста Менгеле

Швейцария опубликовала досье на «ангела смерти» Менгеле спустя 45 лет после его смерти.Федеральная разведывательная служба Швейцарии (FIS) выложила в открытый доступ 217-страничное досье на нацистского преступника Йозефа Менгеле, известного как «ангел смерти» Освенцима.

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