Театр абсурда

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«Цей потяг у вогні» или «ляльок смикають за нитки… у вигляді ганчір’я»

«Цей потяг у вогні» или «ляльок смикають за нитки… у вигляді ганчір’я»

Почему бы БГ с Макаревичем не перевести свои песни на мову и, не прогнувшись под изменчивый мир, не приехать на рок-фестиваль памяти музыканта Игоря Ганькевича (который значим для рок-тусовки, тем более одесской, примерно как Майк Науменко для Питера) к своим новым украинским друзьям? *Да, Гребенщиков, Троицкий, Макаревич любят «напеть», как их чморили гэбэшники во времена Ленинградского рок-клуба (к слову, последний, будучи москвичом, в нем даже не состоял)… Но как бы они прокомментировали ЭТО!.

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