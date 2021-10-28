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Ответ РФ на применение ВСУ «Байрактаров» приведет к непредсказуемым последствиям

Ответ РФ на применение ВСУ «Байрактаров» приведет к непредсказуемым последствиям

Решение вооруженных сил Украины использовать в военных целях в Донбассе турецкие БПЛА «Байрактар», которые ранее были закуплены Киевом, может спровоцировать эскалацию военного конфликта на востоке Украины со всеми вытекающими из этого последствиями.

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Володя
да хрен они положили на РФ, 7 лет бла,бла, бла....

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