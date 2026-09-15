TotalEnergies инвестирует в обходной нефтепровод за $15 млрд

Французская компания TotalEnergies намерена инвестировать в создание нефтепровода из Ирака в Средиземное море стоимостью около $15 млрд.
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