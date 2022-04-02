Боец "Айдара"* рассказал, как ВСУ размещают минометы в "скорых"

Младший сержант "Айдара"* (запрещенная в РФ организация) Денис Нурыга, который перешел на территорию России и сдался нашим военным, рассказал, что украинская армия маскируется под медиков и использует автомобили скорой помощи для передвижения.
Младший сержант "Айдара"* (запрещенная в РФ организация) Денис Нурыга, который перешел на территорию России и сдался нашим военным, рассказал, что украинская армия маскируется под медиков и использует автомобили скорой помощи для передвижения.
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