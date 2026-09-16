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Спецпосланник США выразил надежду на освобождение Минском сотен заключённых

Спецпосланник США выразил надежду на освобождение Минском сотен заключённых

Спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул в интервью Reuters выразил надежду на освобождение Минском сотен заключённых.

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