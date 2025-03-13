Эксперт СМИ2 напомнил о стратегическом союзе Москвы и Еревана

Россия гарантирует безопасность Армении.фото: unsplash.com/@gor918У Еревана с Москвой не просто партнерские отношения, а документально оформленный стратегический союз, в нем Россия гарантирует безопасность Армении.
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