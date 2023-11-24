Запущен пилотный проект по развитию автотуризма в Туле

В рамках международной выставки-форума «Россия» был объявлен пилотный проект «Путешествуй в Тулу с Роснефтью», который реализуют НК «Роснефть», сервис бронирования путешествий Russpass и Агентство развития туризма Тульской области.
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