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Ли Кан Ина и Ромеро должны были удалять, считает экс-судья Фернандес: «Кореец совершает опаснейший подкат против Вальверде с риском нанесения травмы. Кути должен был идти в душ»

Бывший судья Павел Фернандес разобрал спорные эпизоды в матче между «Атлетико» и «Реалом» (2:1).  На 37-й минуте Джуд Беллингем сбил Кристиана Ромеро в подкате.

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