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Коротко о главном

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РСЗО «Торнадо-Г» уничтожили пять пунктов БПЛА ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» из состава 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Север” нанесли удар по пяти пунктам управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины.

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