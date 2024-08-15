Управление Россельхознадзора проконтролировало больше 72 000 гектаров земель сельхозназначения в этом году

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям за январь-июль текущего года на территории Тверской области проведено 1319 контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению обязательных требований земельного законодательства, в том числе: 62 внеплановые проверки, 2 внеплановых рейдовых осмотра, согласованных с органами прокуратуры, и 1254 мероприятия по контролю без взаимодействия с правообладателем (549 наблюдений за соблюдением обязательных требований и 705 выездных обследований).