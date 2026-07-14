Страна и люди
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Страна и люди

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За ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 288 дронов противника

За ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 288 дронов противника

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 288 беспилотников ВСУ за ночь. Об этом сообщило Минобороны России.

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