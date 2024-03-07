ОТ НАГЛОСТИ РАСТЕРЯЛСЯ ДАЖЕ ЛАВРОВ: В МОСКВЕ РАСКРЫТ ЗАГОВОР ПОСЛОВ

Erl Schweizer

"Товарищи" послы решили не явиться на аудиенцию к министру, это значит, что у них нет надобности покидать посольство: пусть сидят в нем, общаться не желают с министром - ни один гражданин РФ больше не имеет права общаться с сотрудниками посольства. На нет и суда нет, в чем проблема?