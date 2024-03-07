СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ Лавров разоблачил заговор послов ЕС против России. Медведев требует выгнать их, понизить уровень дипотношений.
ОТ НАГЛОСТИ РАСТЕРЯЛСЯ ДАЖЕ ЛАВРОВ: В МОСКВЕ РАСКРЫТ ЗАГОВОР ПОСЛОВ
Комментарии
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Александр Денисов
Лавров утрется, Вова промолчит, как обычно. А вот вместо чехословацкого корпуса в новой гражданской войне рассчитывают на полчища мигрантов. Дело знакомое.
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6 час.
Erl Schweizer
"Товарищи" послы решили не явиться на аудиенцию к министру, это значит, что у них нет надобности покидать посольство: пусть сидят в нем, общаться не желают с министром - ни один гражданин РФ больше не имеет права общаться с сотрудниками посольства. На нет и суда нет, в чем проблема?
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5 час.
Юрий анин
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3 час.
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