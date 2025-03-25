Все – в "Манжерок". Как алтайский курорт переманивает кадры, оголяя рынок труда

Эксперты отмечают, что спрос на отдых в Республике Алтай еще не достиг пика, поэтому потребность в квалифицированном персонале будет только расти Курорт "Манжерок" в Республике Алтай за последние пару лет побил все рекорды не только по росту числа туристов, но и по количеству новых сотрудников, набираемых как в самом регионе, так и далеко за его пределами.