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Все – в "Манжерок". Как алтайский курорт переманивает кадры, оголяя рынок труда

Все – в "Манжерок". Как алтайский курорт переманивает кадры, оголяя рынок труда

Эксперты отмечают, что спрос на отдых в Республике Алтай еще не достиг пика, поэтому потребность в квалифицированном персонале будет только расти Курорт "Манжерок" в Республике Алтай за последние пару лет побил все рекорды не только по росту числа туристов, но и по количеству новых сотрудников, набираемых как в самом регионе, так и далеко за его пределами.

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