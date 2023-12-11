Комиссия высокого уровня подготовит предложения к переговорам Венесуэлы и Гайаны

Комиссия высокого уровня, ответственная за защиту спорной территории Гайаны-Эссекибо, готовит предложения для президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в связи с переговорами по территориальному конфликту с президентом Гайаны Мухаммедом Ирфааном Али.
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