Кеннеди-младший: нацисты были разгромлены Советским Союзом, а не Америкой

Роберт Кеннеди о Хрущеве Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Именно СССР внес главный вклад в победу над нацизмом, заявил Роберт Кеннеди-младший в интервью YouTube-каналу Bussin' With The Boys.
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