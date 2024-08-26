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Кеннеди-младший: нацисты были разгромлены Советским Союзом, а не Америкой

Кеннеди-младший: нацисты были разгромлены Советским Союзом, а не Америкой

Роберт Кеннеди о Хрущеве Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Именно СССР внес главный вклад в победу над нацизмом, заявил Роберт Кеннеди-младший в интервью YouTube-каналу Bussin' With The Boys.

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