МИД РФ: европейский бизнес рассчитывает, что Россия «все забудет и простит»

К каждому бренду будет подобран индивидуальный подход Европейский бизнес надеется, что Россия быстро все забудет и простит, сообщил в интервью информационному агентству ТАСС директор департамента международных организаций российского Министерства иностранных дел Кирилл Логвинов.
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