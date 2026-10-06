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Зарплата водителей такси в Салехарде поднялась до 150 тысяч рублей

Зарплата водителей такси в Салехарде поднялась до 150 тысяч рублей

Медианная заработная плата водителя такси в Салехарде по итогам сентября составила 150 тысяч рублей. Перевозчики говорят, что тарифы в ЯНАО ниже, чем в среднем по России, а «добирать» доход приходится за счет частоты поездок.

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