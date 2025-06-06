Сергей Собянин объявил о завершении реставрации нескольких павильонов ВДНХ

В павильоне «Карелия» отреставрировали редкие деревянные скульптуры В Москве завершилась реставрация трёх уникальных объектов культурного наследия, расположенных на ВДНХ — это павильоны «Карелия», «Химия» и «Юные натуралисты».
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