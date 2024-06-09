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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Хомуха: «Костяк «Спартака» Романцева состоял из россиян, а основа «Зенита» – бразильцы. Предпочтительнее болеть за ребят, подготовленных российской системой»

– Насколько корректно сравнение нынешнего «Зенита» со «Спартаком» Романцева 90-х? – Абсолютно некорректное.

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