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Царьград

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Китай готов к ответным действиям в новой торговой войне с США при Трампе

Китай готов к ответным действиям в новой торговой войне с США при Трампе

Китай готов к ответным мерам в случае новой торговой войны с США, инициированной Дональдом Трампом. Профессор У Синьбо полагает, что Пекин может сократить экспорт редкоземельных металлов и других стратегических ресурсов, чтобы противостоять высоки.

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