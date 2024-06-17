Песков оценил предложение грузинского политика отменить визовый режим

РИА Новости/Sputnik/Александр Имедашвили Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что соответствующие российские ведомства проанализируют обращение секретаря грузинской партии "Солидарность во имя мира" Мамуки Пипии отменить визовый режим.
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