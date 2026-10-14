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Газета.ру

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Марешаль: ЕС не будет участвовать в переговорах, если не начнет диалог с РФ

Марешаль: ЕС не будет участвовать в переговорах, если не начнет диалог с РФ

Лидер французской правой «Партии самобытности и свобод» Марион Марешаль заявила, что Европе необходимо вести диалог с Россией, чтобы ее не отстранили от переговоров по Украине.

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