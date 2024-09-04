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Захарова сообщила об ухудшении ситуации на фронте для ВСУ

Захарова сообщила об ухудшении ситуации на фронте для ВСУ

Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) стремительно ухудшается. С этим связаны попытки Киева снять ограничения на удары по российской территории, сообщает 4 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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