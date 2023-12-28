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Парламентская газета

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Комфорт, тепло и уют для людей — главная цель догазификации

Комфорт, тепло и уют для людей — главная цель догазификации

В газифицированных населенных пунктах регионов России продолжается догазификация — подведение газовых сетей до границ земельных участков потребителей без привлечения их средств, а также к медицинским и образовательным организациям.

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