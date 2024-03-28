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Красноярский бар, закрывшийся после жалобы Мизулиной, оштрафовали на 450 тыс. рублей

Красноярский бар, закрывшийся после жалобы Мизулиной, оштрафовали на 450 тыс. рублей

В феврале в красноярском баре "Элтон" прошла травести-вечеринка в честь Дня защитника Отечества. После того, как на это обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, там прошел полицейский рейд.

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