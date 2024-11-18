Суд обязал Тилля Линдеманна выплатить 67 млн рублей за отмену концерта в Твери

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ решил взыскать более €635 400 (более 67,166 млн рублей) с лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна за отмененный концерт в Твери.