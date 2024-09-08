Бывший разведчик США Риттер заявил, что ядерная война неминуема

В последние годы вопрос применения ядерного оружия в военных конфликтах поднимается слишком часто. Пока угрозу удается миновать, но бывший разведчик ВС США Скотт Риттер уверен, что этого вряд ли удастся избежать, передает РИА Новости.
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