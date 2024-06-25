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Юрист Палюлин: несовершеннолетним не могут отказать в предоставлении отпуска

Юрист Палюлин: несовершеннолетним не могут отказать в предоставлении отпуска

Работодатель не может не отпустить сотрудника в заранее согласованный оплачиваемый отпуск. Об этом RuNews24 рассказал преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета "Синергия", владелец юридического бюро "Палюлин и партнеры" Антон Палюлин.

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