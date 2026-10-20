Владимир Зеленский (в центре) и посланники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер (справа) и Стив Уиткофф (слева) во время переговоров в Киеве, 6 сентября 2026 года © APПредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на предстоящей во вторник встрече с украинской делегацией в Осло по урегулированию конфликта лишний раз убедятся в недоговороспособности лидера Владимира Зеленского и передадут это президенту США Дональду Трампу.