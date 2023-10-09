Bloomberg: банк Израиля продаст до $30 млрд валюты для поддержки рынков

Банк Израиля продаст до $30 млрд валюты для поддержки рынков в условиях эскалации конфликта. «Банк Израиля заявил, что продаст до $30 млрд в рамках программы поддержки рынков», — сообщает Bloomberg со ссылкой на банк.
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