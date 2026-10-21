У Украины есть запас прочности еще на 10 лет войны – заявил депутат Верховной Рады Кицак.Депутат Верховной Рады Богдан Кицак считает, что Украина способна продолжать боевые действия еще десять лет.
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