"Он просил больше и больше": Трамп высказался о запросе Зеленского на ЗРК Patriot

Президент США на пресс-конференции отметил, что Украине не стоило затевать конфликт с Россией.В ответ на запрос украинского лидера Владимира Зеленского о поставке десяти зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot президент США Дональд Трамп подчеркнул, что не стоило начинать конфликт с государством, которое в 20 раз больше, и ожидать помощи от других.