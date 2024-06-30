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Жена Байдена призвала не судить о его достижениях по 90-минутным дебатам

Жена Байдена призвала не судить о его достижениях по 90-минутным дебатам

Global Look Press/via Globallookpress.com/White House Первая леди США Джилл Байден считает, что полуторачасовые дебаты ее супруга Джо Байдена с Дональдом трампом не должны влиять на мнение о действующем главе государства, сообщило агентство Bloomberg.

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