Калужские власти объяснили, почему меняют хорошую плитку на улице Огарёва

Калужане всё чаще задаются вопросом, почему на улице Огарёва меняют хорошую плитку. 2 июля на общегородской планёрке первый заместитель Городского Головы-начальник управления городского хозяйства Александр Серяков объяснил данную ситуацию.
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