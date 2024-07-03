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Калужские власти объяснили, почему меняют хорошую плитку на улице Огарёва

Калужские власти объяснили, почему меняют хорошую плитку на улице Огарёва

Калужане всё чаще задаются вопросом, почему на улице Огарёва меняют хорошую плитку. 2 июля на общегородской планёрке первый заместитель Городского Головы-начальник управления городского хозяйства Александр Серяков объяснил данную ситуацию.

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