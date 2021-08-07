Король Артур - князь Русколани!

(Аз есьм на сайте "Велемудр" и в телеграм-канале https://t.me/welemudr1) В 2001 году доктор антропологии Кэмбриджского университета и этнограф Ховард (Говард) Рид опубликовал результаты своих многолетних трудов в книге «Артур – король драконов».