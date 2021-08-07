Велемудр. Мир тесен.

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Король Артур - князь Русколани!

Король Артур - князь Русколани!

(Аз есьм на сайте  "Велемудр" и в телеграм-канале  https://t.me/welemudr1) В 2001 году доктор антропологии Кэмбриджского университета и этнограф Ховард (Говард) Рид опубликовал результаты своих многолетних трудов в книге «Артур – король драконов».

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