Жительница 6-й Советской улицы пришла в травмпункт и рассказала о стрельбе. На теле пациентки нашли ушибы и кровоподтеки.
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Жительница 6-й Советской улицы пришла в травмпункт и рассказала о стрельбе. На теле пациентки нашли ушибы и кровоподтеки.