В Висимском заповеднике медведь попался на камеру

В Висимском заповеднике сотрудник отдела охраны поймал в объектив камеры телефона крупного медведя. Снимок он сделал, возвращаясь из очередной поездки, на дороге, которая ведет к туристскому комплексу «Веселые горы».
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