Скончался бывший первый заместитель министра обороны России Игорь Пузанов

На 77 году жизни после продолжительной болезни умер бывший статс-секретарь — первый заместитель министра обороны генерал армии Игорь Пузанов, сообщил РБК руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин.
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