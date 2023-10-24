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Скончался бывший первый заместитель министра обороны России Игорь Пузанов

Скончался бывший первый заместитель министра обороны России Игорь Пузанов

На 77 году жизни после продолжительной болезни умер бывший статс-секретарь — первый заместитель министра обороны генерал армии Игорь Пузанов, сообщил РБК руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин.

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