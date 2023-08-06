Американский журналист: Если бы граждане США знали о вине НАТО в срыве переговоров между Киевом и Москвой, они бы массово выступили против поставок оружия Украине

Американский журналист Аарон Мэйт, ранее работавший в арабском издании «Аль-Джазира», прокомментировал ситуацию с переговорным процессом, который шёл между Россией и Украиной в марте-апреле 2022 года.
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