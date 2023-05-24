Ник Нерс, Док Риверс и Фрэнк Вогель в числе пяти кандидатов на пост главного тренера «Финикса»

«Финикс» определился с финальным списком из пяти кандидатов на пост главного тренера команды. На вакантную позицию претендуют известные тренеры, которые приводили свои команды к победе в НБА – Ник Нерс, Док Риверс и Фрэнк Вогель.
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