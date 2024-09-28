Суп чили кон карне

Ингредиенты: ▫️ говяжий фарш — 500 г ▫️ перец сладкий красный — 2 шт ▫️ лук красный — 1 шт ▫️ помидоры консервированные в собственном соку — 400 г ▫️ фасоль красная консервированная — 400 г ▫️ кукуруза консервированная — 1 банка ▫️ томатная паста — 70 г ▫️ чеснок — 2 зубчика ▫️ сахар […].
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