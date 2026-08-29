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Мировое обозрение

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F-16 перехватили пять самолётов над Хьюстоном во время визита Трампа

F-16 перехватили пять самолётов над Хьюстоном во время визита Трампа

В прошлую пятницу небо над Хьюстоном напоминало зону боевых действий. Истребители F-16 поднялись на перехват пяти самолетов, которые влетели в закрытое воздушное пространство.

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