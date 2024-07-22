Новое поколение Ford Super Duty получит гибридную силовую установку

Линейка полноразмерных пикапов F-серии была самой продаваемой в Соединенных Штатах на протяжении примерно четырех десятилетий, и высокий спрос побуждает Ford расширять производство Super Duty на сборочном комплексе в Оквилле в Онтарио, Канада.
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