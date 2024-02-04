С 1 февраля Материнский капитал будет проиндексирован на 7,5%, — эксперт Ирэн ОрлонскаяСогласно информации, опубликованной на веб-ресурсе Социального фонда Российской Федерации, начиная с 1 февраля 2024 года, размер государственной программы «Материнский капитал» будет проиндексирован на 7,5%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии