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С 1 февраля Материнский капитал будет проиндексирован на 7,5%, — эксперт

С 1 февраля Материнский капитал будет проиндексирован на 7,5%, — эксперт

С 1 февраля Материнский капитал будет проиндексирован на 7,5%, — эксперт Ирэн ОрлонскаяСогласно информации, опубликованной на веб-ресурсе Социального фонда Российской Федерации, начиная с 1 февраля 2024 года, размер государственной программы «Материнский капитал» будет проиндексирован на 7,5%.

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