С 1 февраля Материнский капитал будет проиндексирован на 7,5%, — эксперт Ирэн ОрлонскаяСогласно информации, опубликованной на веб-ресурсе Социального фонда Российской Федерации, начиная с 1 февраля 2024 года, размер государственной программы «Материнский капитал» будет проиндексирован на 7,5%.