Украинские боевики бежали с позиций под артиллерийским огнем на Купянском направлении: Карта специальной военной операции на Украине на 4 октября 2024 года Юлия СоколоваРоссийская армия продолжает активное наступление на востоке Украины, добиваясь значительных успехов на ряде стратегически важных направлений.