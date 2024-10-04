Украинские боевики бежали с позиций под артиллерийским огнем на Купянском направлении: Карта специальной военной операции на Украине на 4 октября 2024 года Юлия СоколоваРоссийская армия продолжает активное наступление на востоке Украины, добиваясь значительных успехов на ряде стратегически важных направлений.
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