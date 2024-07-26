Цветник из старых покрышек

Поменяли резину на любимом автомобиле, но не знаете, куда её деть? Не стоит отчаиваться, ведь из покрышек может получиться отличная клумба для растений! На фанере разметьте дно будущего кашпо и при помощи электролобзика выпилите заготовку по разметке.