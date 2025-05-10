Сложная задача: эксперт объяснил, почему России нужно готовиться к освобождению Одессы

МОСКВА, 10 мая, ФедералПресс. Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский в интервью «Украина.ру» заявил, что пауза в боевых действиях выгодна лишь Киеву, который столкнулся с кризисом мобилизации и экономики.
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