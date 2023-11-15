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  • Надежда Никитина
    Пугалкин скоро изойдет завистью, особенно когда останется без штанов. Жалкий, не нужный "комик". Никогда его не смотр..."Отвесил звонкую ...
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"Отвесил звонкую пощечину". Шаман по-мужски ответил Галкину на унизительное оскорбление

"Отвесил звонкую пощечину". Шаман по-мужски ответил Галкину на унизительное оскорбление

Нас многие в комментариях спрашивают, мол, зачем писать про покинувших нашу страну артистов. Дескать, уехали и уехали, зачем за ними следить и уж тем более писать про них в социальных сетях.

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Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Пугалкин скоро изойдет завистью, особенно когда останется без штанов. Жалкий, не нужный &quot;комик&quot;. Никогда его не смотрела и не слушала. Противный.
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